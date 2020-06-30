Министерство здравоохранения обнародовало обновленные эпидемиологические показатели каждой области и Киева по состоянию на 30 июня. Согласно им, к ослаблению карантина не готовы Киев и еще 13 областей.

Об этом говорится на сайте Минздрава.

В частности, сейчас Закарпатская область превышает норму по показателю загруженности коек (70,7% при допустимом значения не более 50%). В то же время Киев, а также Киевская, Одесская и Хмельницкая области лидируют по динамике роста заболеваемости коронавирусной болезнью.

В Волынской, Ровенской, Ивано-Франковской, Харьковской, Черновицкой и Львовской областях выше нормы является процент выявленных новых случаев. А в Донецкой области, Луганской и Черниговской населения недостаточно охвачено тестированием.

Таким образом, к следующему этапу ослабления карантина по эпидемиологическим показаниям готовы Винницкая, Днепропетровская, Житомирская, Запорожская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Херсонская, Черкасская и Николаевская области.

Напомним, Глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник во время проверки курортной зоны в Коблево убедился, что местный бизнес и отдыхающие не соблюдают карантинные ограничения, которые предписал Кабмин и ОГА.