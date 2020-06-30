Уровень заболеваемости медицинских работников COVID-19 снизился до 9% с начала апреля этого года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

«Если в начале апреля уровень заболеваемости наших медработников COVID-19 составил 20% от общего числа больных, то сейчас этот показатель снизился до 9%», — сообщил министр.

По его словам, это произошло благодаря обеспечению больниц средствами индивидуальной защиты, которые в начале эпидемии в Украине вообще отсутствовали.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области обнаружили три новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.