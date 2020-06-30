Участие во внешнем независимом оценивании по украинскому языку и литературе 30 июня принялли 275 081 человек — 74,44% от общего количества зарегистрированных.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

В то же время 143 участника не допустили к пунктам тестирования, 52 из них — из-за обнаруженных у них признаков острых респираторных заболеваний.

В Минздраве говорят, что соблюдение процедуры тестирования контролировали 127 общественных наблюдателей.

Участники тестирования, которые не смогли принять участие в основной сессии ВНО по этим предметам по причинам, не зависящим от них, могут зарегистрироваться для участия в дополнительной сессии.

«Тестирование по украинскому языку и литературе, как и первое ВНО по математике, состоялось в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями Главного государственного санитарного врача Украины», — отметила заместитель министра ведомства Любомира Мандзий.

Порог «сдал/не сдал» и результаты ВНО по украинскому языку и литературе определят до 24 июля. На страницах участников результаты будут опубликованы до 25 июля.

Напомним, сегодня, 30 июня, в Украине стартовало Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

Также сообщалось, что в этом году в Украине из-за эпидемиологической ситуации планируют снизить порог сдачи внешнего независимого оценивания. Окончательное решение должны принят до того, как участники получат свои результаты.