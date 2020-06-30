Тернопольский городской штаб по борьбе с коронавирусом на заседании 30 июня решил ограничить время работы заведений общественного питания и развлекательных заседаний.

Об этом сообщается на странице штаба в Facebook.

Кафе, гостиницы, бары, клубы, пабы, дискотеки и другие учреждения развлекательной сферы должны закрываться до 22:00.

Кроме того, штаб запретил работу после 22:00 работу всех предприятий в сфере оптовой и розничной торговли, бытового обслуживания, кроме аптек, АЗС и продуктовых магазинов.

В то же время во Львовской области приняли решение продлить карантин еще на неделю, до 7 июня, сообщила пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Такое решение приняли из-за плохой эпидемиологической ситуации в области, которая не соответствует критериям Министерства здравоохранения по двум показателям — динамике заболеваемости (24,9% при норме в меньше 11%) и инцидентности (19% при норме в меньше 11%).

«Мы не можем ослаблять карантин, когда количество новых больных ежедневно увеличивается на 150-240 человек, когда процент загруженности больниц стремительно приближается по критической обозначения, а состояние пациентов, обращающихся к врачам, тяжелее по сравнению с началом пандемии», — рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

В администрации также отметили, что область находится среди лидеров по количество протоколов о нарушении карантина.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области обнаружили три новых случая COVID-19. Всего зарегистрировано 447 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 60.

В Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 706 человек. Также зафиксировали 12 летальных случаев, а 88 больных выздоровели.