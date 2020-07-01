За последние сутки в Николаевской области не зафиксировано новых случаев коронавируса COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро, 1 июля, в Николаевской области зарегистрировано 447 подтвержденных случаев коронавируса.
• Николаев — 76 случаев;
• Южноукраинск — 130 случаев;
• Первомайск — 17 случаев;
• Арбузинский район — 7 случаев;
• Баштанский район — 1 случай;
• Братский район — 4 случая;
• Березнеговатый район — 1 случай;
• Веселиновский район — 1 случай;
• Витовский район — 1 случай;
• Вознесенск и Вознесенский район — 44 случая;
• Врадиевский район — 31 случай;
• Доманевский район — 78 случаев;
• Казанковский район — 2 случая;
• Кривоозерский район — 11 случаев;
• Николаевский район — 1 случай;
• Новоодесский район — 40 случаев;
• Очаковский район — 1 случай;
• Снигиревский район — 1 случай;
При этом, за последние сутки 4 человека выздоровели, всего выздоровели 286 человек. Всего от последствий COVID-19 умерло 10 человек.
Стоит отметить, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 июня в Николаеве и области было зафиксировано 76 новых случаев коронавируса COVID-19.
Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.
За последние сутки в Николаевской области не зафиксировано новых случаев коронавируса COVID-19.
Соответствующие данные опубликованы на странице Николаевского областного штаб по ликвидации последствий ЧС в Facebook.
Всего по состоянию на утро, 1 июля, в Николаевской области зарегистрировано 447 подтвержденных случаев коронавируса.
• Николаев — 76 случаев;
• Южноукраинск — 130 случаев;
• Первомайск — 17 случаев;
• Арбузинский район — 7 случаев;
• Баштанский район — 1 случай;
• Братский район — 4 случая;
• Березнеговатый район — 1 случай;
• Веселиновский район — 1 случай;
• Витовский район — 1 случай;
• Вознесенск и Вознесенский район — 44 случая;
• Врадиевский район — 31 случай;
• Доманевский район — 78 случаев;
• Казанковский район — 2 случая;
• Кривоозерский район — 11 случаев;
• Николаевский район — 1 случай;
• Новоодесский район — 40 случаев;
• Очаковский район — 1 случай;
• Снигиревский район — 1 случай;
При этом, за последние сутки 4 человека выздоровели, всего выздоровели 286 человек. Всего от последствий COVID-19 умерло 10 человек.
Стоит отметить, что за прошедшую неделю, с 22 по 28 июня в Николаеве и области было зафиксировано 76 новых случаев коронавируса COVID-19.
Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.