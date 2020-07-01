В Николаеве на базе Учебного центра Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины начала свое формирование Школа морского пехотинца.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морской пехоты.

В торжественной церемонии открытия нового подразделения флотского учебного центра, которая состоялась 1 июля, приняли участие командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа и командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Обращаясь к присутствующим на торжестве офицерам и сержантам новой школы, контр-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что среди главных приоритетов в деятельности украинских ВМС является подготовка личного состава, и сегодня этому вопросу уделяется особое внимание.

«Мы можем построить корабли, получить современную военную технику, но без мотивированных, патриотических и подготовленных людей эта техника никогда должным образом не выполнит поставленных задач. Именно поэтому создание Школы морского пехотинца является очередным шагом на пути развития профессиональной национальной морской пехоты и флота», — подчеркнул командующий Военно-Морских Сил.

Также он отметил, что задача Школы состоит в подготовке морских пехотинцев по стандартам НАТО, которые готовы идти в бой и побеждать.

«Вы должны сформировать настоящих воинов с особым мировоззрением, тех, кто в экстремальных условиях сможет принимать правильные решения, вести за собой. Я понимаю, что впереди еще много тяжелой работы, но враг все еще у наших границ, его войска оккупируют наши территории, поэтому с первого дня вы должны работать на полную мощность. Российская империя всегда пыталась нас уничтожить, и наша с вами общая задача сделать так, чтобы эта попытка, которая началась в 2014 году, стала последней», — добавил контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Командующий морской пехоты генерал-лейтенант Юрий Содоль в своей речи отметил, что Школа морского пехотинца — это место, где будут готовить настоящих воинов.

«Хорошо подготовленные, оснащенные, мотивированные — такими я вижу наших морских пехотинцев. Я уверен, что командование и инструкторы Школы приложат максимум усилий для того, чтобы после завершения обучения украинские морские пехотинцы могли выполнять самые сложные задачи и каждый день быть в готовности уйти в бой ради защиты своей семьи, народа и государства. Как говорят наши американские коллеги в подобных учебных заведениях, «Мы делаем морских пехотинцев», я хочу, чтобы этот лозунг был и вашим», — сказал генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Следует отметить, что начальником Школы морской пехоты было назначено опытного боевого офицера, морского пехотинца Игоря Куцара, которому во время торжеств командующий ВМС ВС Украины присвоил очередное воинское звание «подполковник».

Обучение в Школе морского пехотинца продлится чуть более трех месяцев по модульному принципу. Дисциплины разные: топография, тактика, психология, огневая подготовка и тому подобное. Наиболее интенсивные занятия будут проходить по физической, морской, воздушно-десантной подготовке, разведывательной подготовке, выживанию и противодействию самодельным взрывным средствам.

«Подготовка в этой Школе будет отличаться от других подобных заведений тем, что она одновременно будет включать модули с воздушной и морской десантной подготовки. Также это тактическая, огневая и другие виды подготовки, — рассказал подполковник Игорь Куцар. — После завершения обучения каждый морской пехотинец будет обладать всеми видами стрелкового оружия, уметь управлять всеми видами техники, стоящей на вооружении в подразделениях морской пехоты».

В ходе обучения военнослужащие будут также осуществлять первый ознакомительный прыжок с парашютом, переход морем, и как конечный экзамен — через преодоление психологической полосы получат право провозгласить клятву морского пехотинца.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине прошли учения морской авиации: тренировались спасать людей и искать субмарины.