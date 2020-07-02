Со 2 июля в Украине могут восстанавливать свою работу кинотеатры, однако с заполненностью не более чем на половину.

Такое решение ранее принял Кабинет министр.

Решать, открывать кинотеатры в условиях «адаптивного» карантина будут на местах. Отметим, что ряд сетей кинотеатров уже обнародовала расписание сеансов на своих сайтах и продает билеты.

Отметим, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что работать кинотеатры могут только при условии 50% загрузки.

— Проект акта предлагает внести изменения в постановление Кабмина №392 от 20 мая 2020 года. Мы вводим запрет на работу кинотеатров до 1 июля 2020 года, то есть возможность их работы со 2 июля, но с четкими условиями, наполненностью не более 50%, – прокомментировал решение Кабмина министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, что Кабинет Министров Украины продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.