|Скорость ветра:
|3 м/с
|Восход солнца:
|05:01
|Заход солнца:
|20:50
|Температура завтра:
|+33 C°
|Скорость ветра:
|4 м/с
|Восход солнца:
|04:51
|Заход солнца:
|21:12
|Температура завтра:
|+32 C°
В Николаеве женщина отказывалась от госпитализации своей дочери больной коронавирусом без нее.
Об этом в комментарии изданию Преступности.НЕТ рассказала главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
По словам врача, 9-летнего ребенка с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вела себя неадекватно и, в конце концов, забрала ребенка с больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз. В итоге, врачи уговорили мать госпитализировать ее ребенка.
— Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка - прим), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали, — рассказала Светлана Федорова.
В управлении патрульной полиции Николаевской области в комментарии изданиюсообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать ее ребенка, поэтому они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили. На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.
В Николаеве женщина отказывалась от госпитализации своей дочери больной коронавирусом без нее.
Об этом в комментарии изданию Преступности.НЕТ рассказала главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова.
По словам врача, 9-летнего ребенка с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вела себя неадекватно и, в конце концов, забрала ребенка с больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз. В итоге, врачи уговорили мать госпитализировать ее ребенка.
— Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка - прим), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали, — рассказала Светлана Федорова.
В управлении патрульной полиции Николаевской области в комментарии изданиюсообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать ее ребенка, поэтому они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили. На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.