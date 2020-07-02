В Николаеве женщина отказывалась от госпитализации своей дочери больной коронавирусом без нее.

Об этом в комментарии изданию Преступности.НЕТ рассказала главврач областной инфекционной больницы Светлана Федорова.

По словам врача, 9-летнего ребенка с коронавирусом и ее мать привезли на карете скорой помощи. Узнав, что девочку будут госпитализировать, женщина начала скандалить, вела себя неадекватно и, в конце концов, забрала ребенка с больницы. Однако девочке стало хуже, поэтому ее привезли во второй раз. В итоге, врачи уговорили мать госпитализировать ее ребенка.

— Приезжал ребенок с мамой, мама отказалась (госпитализировать ребенка - прим), истерически кричала, кидалась на персонал, второй раз тоже приехала мама с девочкой, санитарку покусали, но удалось уговорить маму, ее второй раз привезли, ребенку стало хуже, девочку госпитализировали, — рассказала Светлана Федорова.

В управлении патрульной полиции Николаевской области в комментарии изданиюсообщили, что мать отказывала врачам в госпитализации ребенка, потому что сама хотела лечь в больницу с дочкой. Врачи женщине отказали, ссылаясь на протокол. Женщина забрала ребенка обратно домой, куда приехали и сотрудники патрульной полиции. В доме с женщиной и ребенком разговаривала их семейный врач, которая и уговорила женщину госпитализировать ее ребенка, поэтому они еще раз поехали в больницу, где девочку и оставили. На данный момент ребенок в стабильно тяжелом состоянии.

Напомним, за последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.