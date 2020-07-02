В больницах Ивано-Франковска из-за высокой загруженности приостановили прием людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Пациентов направляют в областную инфекционную больницу и в легочный диспансер.

Об этом 2 июля сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в своем видеообращении.

«Было принято решение, что на этой неделе пациентов в первую очередь будут направлять в областную инфекционную больницу, где 46 жителей Франковская находятся с подтвержденным коронавирусом, еще 18 человек — в областном легочном диспансере», — сообщил Руслан Марцинкив.

По его словам, в городских больницах сейчас находится 281 человек с коронавирусом.

Напомним, в Николаеве женщина отказывалась от госпитализации своей дочери больной коронавирусом без нее. За последние сутки в Николаевской области зафиксировано три новых случая коронавируса COVID-19.