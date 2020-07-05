Сегодня, 5 июля, в 20:00 на набережной «8 причала» в Николаеве состоится открытая встреча с украинским журналистом, членом трехсторонней контактной группы в Минске Денисом Казанским.

Об этом сообщается на странице «8 причала» в Facebook.

— В этом году мы планировали праздновать День Военно-Морских Сил Украины на «8 Причале» традиционно с большим размахом. Но, друзья, к сожалению, карантин и ситуация, сложившаяся в Украине и мире, просто не оставили шансов на проведение масштабных мероприятий этим летом. Однако мы стремимся отметить этот День в новом формате — неформальной беседой о ситуации, сложившейся на фронте, о политической и дипломатической борьбе с Россией, перспективы Украины в отстаивании своей территориальной целостности, — говорится в описании встречи.

Организаторы отмечают, что встреча, прежде всего, будет интересна тем, кто защищал город от российской провокации в 2014-м году и был волонтером для армии; тем, кто служил в АТО; тем, кто интересуется политической обстановкой в Украине и геополитической ситуацией в мире.

Как сообщалось, Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы украинский флот стал настоящей гордостью Украины».