Одного из экс-полицейских, которые обвиняются в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, отпустили из-под стражи после внесения залога в размере 750 тысяч долларов.

Об этом сообщает Fox 9.

Бывшего полицейского Ту Тао подозревают в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Сейчас он обязан появляться на вызов судьи или следователя. Также ему запрещено приближаться к семье погибшего.

Ту Тао был одним из трех офицеров, присутствовавших во время того, как полицейский Дерек Шовин оперся коленом на шею Джорджа Флойда во время его ареста.

Сам Дерек Шовин, которого непосредственно обвиняют в убийстве, остается под стражей.

Напомним, протесты в США, которые начались после смерти при задержании афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, охватили всю страну.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал действия губернаторов за неспособность подавить массовые уличные протесты, вспыхнувшие после убийства полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Также Дональд Трамп заявил о готовности задействовать армию для подавления беспорядков, которые вспыхнули в штате Миннесота в связи с убийством чернокожего.