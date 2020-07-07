Конфликтные ситуации между городскими властями Николаева и компаниями, работающими в морском порту, возникают из-за отсутствия концепции взаимоотношений. Город не знает, в каком направлении развивается порт и что от этого ожидать.

Такое мнение выразил глава общественной организации «Розум» Эдуард Волошинович,6 июля, во время встречи в Николаевском городском совете, посвященной проблеме большегрузного транспорта, пишут НикВести.

Он считает необходимым создать стратегию взаимоотношений города и морехозяйственного комплекса. С этой целью на базе Национального университета кораблестроения в ближайшее время будет собрана научно-практическая конференция, посвященная этому вопросу.

— На базе НУК в ближайшее время хотим провести научно-практическую конференцию по стратегии дальнейшего развития и взаимоотношений города и морехозяйственного комплекса. Не должно быть так, что город не знает, куда вы развиваетесь, а вы не знаете (куда развивается город, — прим.). Нужно садиться и думать: это будет объездная, за счет каких средств, можно ли дальше наращивать. Завтра придут катарцы. Они выиграли конкурс (компания «QTerminals» выиграла конкурс на концессию порта «Ольвия») с условием, что они построят еще 2,5 миллиона тонн (мощность перевалочного комплекса, — прим.). Что будет в городе? Как мне жить? Зачем мне, как жителю города, в городе такой морехозяйственный комплекс? Я с уважением отношусь к каждому работодателю и органам власти, поэтому давайте садиться, давайте вырабатывать стратегию, — сказал Эдуард Волошинович.

Напомним, компания «Bunge» в ближайшее время запустит в работу систему фильтрации, которая уменьшит количество выбросов пыли при перевалке сырья в порту. На ее модернизацию компания потратила несколько миллионов гривен.