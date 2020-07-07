В Украине с 8 июня Flixbus запустит внутренние рейсы в направлениях Киев-Одесса-Затока, Киев-Житомир-Ривне-Львов, Киев - Житомир - Новоград-Волынский - Ривне - Львов - Ужгород.

Об этом сообщил Центр транспортных стратегий.

– В условиях ограниченного въезда в Европу возможность ездить внутри страны стала еще более важной для украинцев. В Украине мы начинаем с популярных направлений: Киев-Львов, Киев-Ужгород и Киев-Затока через Одессу. На внутренних линиях мы придерживаемся тех же стандартов дезинфекции и гигиены, как и на международных, чтобы пассажиры чувствовали себя в безопасности, отправляясь с нами в путешествие этим летом, - сообщил директор FlixBus в Украине и Польше Михаил Леман.