До конца недели в Николаеве планируют открыть для всех рожениц родильный дом № 1, который в период карантина принимал только женщин, инфицированных коронавирусом.

Об этом рассказал Николаевский городской голова Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях, передают НикВести.

— Мы будем до конца этой недели открывать первый роддом, потому что количество коронавирусных больных у нас уменьшается, а количество беременных не уменьшается. Поэтому откроем первый роддом, — сказал он.

Также мэр добавил, что вскоре возобновят возможность совместных родов. Однако человек, изъявивший желание присутствовать во время родов, должен будет предоставить справку о здоровье.

Напомним, 2 июля в Николаеве после трехмесячного перерыва возобновили работу кинотеатры.