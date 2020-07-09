В Украине из Фонда борьбы с COVID-19 выделено и потрачено 54 миллиардов гривен, с которых больше 13 миллиардов гривен пошло на социальное страхование и пособия, а 2,7 миллиардов гривен – на доплату работникам, непосредственно привлеченных к борьбе с COVID-19.

Об этом сообщается в отчете об использовании средств фонда по состоянию на 7 июля, опубликованном на сайте Министерства финансов Украины.

Согласно данным инфографика о распределении средств Фонда борьбы с COVID-19:

– потрачено 38,17 мииллиардов гривен – на мероприятия по предупреждению и борьбе с COVID-19;

– потрачено 11,48 мииллиардов гривен – на социальное страхование и помощь на случай безработицы;

– потрачено 2,7 мииллиардов гривен – доплата к зарплата работникам, занятым в ликвидации COVID-19;

– потрачено 1,66 мииллиардов гривен – на пособие по уходу за детьми.

Ранее сообщалось, что Николаевская область с начала эпидемии провела «коронавирусных» закупок на 79,2 миллиона гривен. Этот показатель в 3 раза меньше, чем в Одесской (249 миллионов гривен) и Днепропетровской областях (212 миллиона гривен).