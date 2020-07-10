По состоянию на утро 10 июля в Николаевской области обнаружено 9 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 476 подтвержденных случая, из них 66 медика.
Николаев - 84 человека (+4);
Южноукраинск - 137 человек (+1);
Первомайск - 19 человек;
Арбузинский район - 9 человек (+2);
Баштанский район - 1 человек;
Братский район - 4 человека;
Березнеговатский район - 1 человек;
Веселиновский район - 1 человек;
Витовский район - 2 человека (+1);
Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
Врадиевский район - 34 человека;
Доманевский район - 78 человек;
Казанковский район - 2 человека;
Кривоозерский район - 11 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 40 человек;
Очаковский район - 1 человек;
Первомайский район - 6 человек (+1);
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели за сутки 10 человек, всего вылечилось — 357. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.
По состоянию на утро 10 июля в Николаевской области обнаружено 9 новых случаев коронавируса COVID-19.
Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.
Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 476 подтвержденных случая, из них 66 медика.
Николаев - 84 человека (+4);
Южноукраинск - 137 человек (+1);
Первомайск - 19 человек;
Арбузинский район - 9 человек (+2);
Баштанский район - 1 человек;
Братский район - 4 человека;
Березнеговатский район - 1 человек;
Веселиновский район - 1 человек;
Витовский район - 2 человека (+1);
Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;
Врадиевский район - 34 человека;
Доманевский район - 78 человек;
Казанковский район - 2 человека;
Кривоозерский район - 11 человек;
Николаевский район - 1 человек;
Новоодесский район - 40 человек;
Очаковский район - 1 человек;
Первомайский район - 6 человек (+1);
Снигиревский район - 1 человек.
Выздоровели за сутки 10 человек, всего вылечилось — 357. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.
Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.