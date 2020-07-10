По состоянию на утро 10 июля в Николаевской области обнаружено 9 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 476 подтвержденных случая, из них 66 медика.

Николаев - 84 человека (+4) ;

Южноукраинск - 137 человек (+1) ;

Первомайск - 19 человек;

Арбузинский район - 9 человек (+2) ;

Баштанский район - 1 человек;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатский район - 1 человек;

Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 2 человека (+1) ;

Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

Врадиевский район - 34 человека;

Доманевский район - 78 человек;

Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

Очаковский район - 1 человек;

Первомайский район - 6 человек (+1) ;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели за сутки 10 человек, всего вылечилось — 357. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.