По состоянию на утро 11 июля в Николаевской области от коронавируса COVID-19 выздоровлении еще 13 человек. При этом за сутки 4 новых случая.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Facebook.

Всего на сегодня в регионе зарегистрировано 480 подтвержденных случаев, из них 76 медиков.

Николаев - 85 человека (+1) ;

Южноукраинск - 138 человек (+1) ;

Первомайск - 19 человек;

Арбузинский район - 9 человек;

Баштанский район - 1 человек;

Березанский район - 2 человека (+2) ;

Братский район - 4 человека;

Березнеговатский район - 1 человек;

Веселиновский район - 1 человек;

Витовский район - 2 человека);

Вознесенск и Вознесенский район - 44 человека;

Врадиевский район - 34 человека;

Доманевский район - 78 человек;

Казанковский район - 2 человека;

Кривоозерский район - 11 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Новоодесский район - 40 человек;

Очаковский район - 1 человек;

Первомайский район - 6 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Выздоровели за сутки 13 человек, всего вылечилось — 370. При этом, 11 человек умерло от последствий COVID-19.

Напомним, что первый заместитель Николаевского городского головы Владимир Крыленко напомнил о росте случаев заболевания на коронавирус, а также призвал жителей города и области соблюдать карантинные ограничения.