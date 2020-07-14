За сутки в Николаевской области выявили 7 новых случая COVID-19.
Об этом говорится в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего по области зарегистрировано 494 случая коронавирусной болезни. За сутки 15 человек выздоровели. Всего выздоровели 385 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 жителей области.
Статистика по районам:
— Николаев - 89 человек;
—Южноукраинск - 139 человек;
—Первомайск - 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
—Березанский район - 5 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 2 человека;
—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
—Первомайский район - 6 человек;
—Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, за сутки в Украине выявили 638 новых случаев COVID-19.
За сутки в Николаевской области выявили 7 новых случая COVID-19.
Об этом говорится в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Всего по области зарегистрировано 494 случая коронавирусной болезни. За сутки 15 человек выздоровели. Всего выздоровели 385 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 жителей области.
Статистика по районам:
— Николаев - 89 человек;
—Южноукраинск - 139 человек;
—Первомайск - 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
—Березанский район - 5 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
— Витовский район - 2 человека;
—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 34 человека;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
—Первомайский район - 6 человек;
—Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, за сутки в Украине выявили 638 новых случаев COVID-19.