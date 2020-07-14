За сутки в Николаевской области выявили 7 новых случая COVID-19.

Об этом говорится в сводке Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Всего по области зарегистрировано 494 случая коронавирусной болезни. За сутки 15 человек выздоровели. Всего выздоровели 385 человек. От последствий COVID-19 умерли 12 жителей области.

Статистика по районам:

— Николаев - 89 человек;

—Южноукраинск - 139 человек;

—Первомайск - 22 человека;

— Арбузинский район - 9 человек;

— Баштанский район - 1 человек;

—Березанский район - 5 человек;

— Братский район - 4 человека;

— Березнеговатский район - 1 человек;

— Веселиновский район - 1 человек;

— Витовский район - 2 человека;

—Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;

— Врадиевский район - 34 человека;

— Вознесенский район - 78 человек;

— Казанковский район - 2 человека;

— Кривоозерский район - 11 человек;

— Николаевский район - 1 человек;

— Новоодесский район - 40 человек;

— Очаковский район - 1 человек;

—Первомайский район - 6 человек;

—Снигиревский район - 1 человек.

Как сообщалось, за сутки в Украине выявили 638 новых случаев COVID-19.