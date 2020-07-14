В Мигийской объединенной территориальной общине произошел конфликт между спортсменами-хортингистами и некоторыми депутатами из-за спортинвентаря и договора аренды помещения, где тренируются спортсмены.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Оборудование для местного тренажерного зала приобрел сельский совет еще в 2017 году. Конфликт разгорелся после того тренер по хортингу Руслан Галисевич написал пост в Facebook. В публикации он заявил о предвзятом отношении некоторых депутатов и требовании от спортсменов вернуть деньги за использование спортивного инвентаря. Также он написал, что депутаты хотят забрать тренажеры в другое помещение.

После этого в громаде состоялись общественные слушания, в которых приняли участие депутаты, тренер и родители спортсменов.

— Это крик души родителей. Если нужно будет вернуть деньги, мы с родителями «скинемся» и вернем средства, если в этом есть какая-то проблематика, — сказал журналистам Руслан Галисевич.

Договор аренды помещения, где занимаются спортсмены, закончился в декабре прошлого года. Такое совпадение родители расценивают как предвзятое отношение депутатов к тренеру.

— По факту, решение сельского совета не принималось по поводу расторжения договора аренды помещения, по поводу лишения права детей, которые занимаются хортингом, пользоваться оборудованием. Было только перенесено это оборудование в другое помещение, которое находится в том же здании, — сказал депутат Мигийского сельсовета Виталий Порхун.

Не видит проблемы и сельский голова, которая пояснила, что после создания громады был назначен ответственный за тренажеры, а задержались с решением из-за карантина.

— Проблема была только в том, как будем пользоваться тренажерным залом. То есть, чтобы это было доступно и детям, и взрослым. То есть по графику будем работать. Надеюсь, что все это поймут, — отметила глава Мигийской ОТГ Светлана Почтаренко.

В результате обсуждений стороны решили согласовать график пользования тренажерами с тренерами всех спортсекций, а вопрос продления договора аренды рассмотреть в скором времени.

Напомним, начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай предложила отдать в аренду городской аппарат МРТ в больнице №4, чтобы не тратить из бюджета деньги на его ремонт.