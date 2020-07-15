По состоянию на утро 15 июля в Николаевской области выявили 4 новых случая COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки 6 человек выздоровели от коронавирусной болезни. На сегодняшний день в области зарегистрировано 498 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 68. С начала эпидемии от последствий коронавируса умерли 12 жителей области.
Статистика по районам:
— Николаев - 91 человек;
— Южноукраинск - 139 человек;
— Первомайск – 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 7 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
—Витовский район - 2 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 36 человек;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 977 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.
По состоянию на утро 15 июля в Николаевской области выявили 4 новых случая COVID-19.
Об этом информирует Николаевский областной штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
За сутки 6 человек выздоровели от коронавирусной болезни. На сегодняшний день в области зарегистрировано 498 подтвержденных случаев COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 68. С начала эпидемии от последствий коронавируса умерли 12 жителей области.
Статистика по районам:
— Николаев - 91 человек;
— Южноукраинск - 139 человек;
— Первомайск – 22 человека;
— Арбузинский район - 9 человек;
— Баштанский район - 1 человек;
— Березанский район - 7 человек;
— Братский район - 4 человека;
— Березнеговатский район - 1 человек;
— Веселиновский район - 1 человек;
—Витовский район - 2 человека;
— Вознесенск и Вознесенский район - 45 человек;
— Врадиевский район - 36 человек;
— Вознесенский район - 78 человек;
— Казанковский район - 2 человека;
— Кривоозерский район - 11 человек;
— Николаевский район - 1 человек;
— Новоодесский район - 40 человек;
— Очаковский район - 1 человек;
— Первомайский район - 6 человек;
— Снигиревский район - 1 человек.
Как сообщалось, в Украине за минувшие сутки, 42 июля, обнаружили 836 новых случаев Коронавирусного заболевания. Также известно, что 977 человек выздоровели, а 15 больных — умерли.