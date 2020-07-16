В Москве, во время акций протеста против поправок в Конституцию полиция задержала более 130 человек.

Об этом стало известно из сообщения ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.

— В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека. В отношении них решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом, — сообщили в ведомстве.

Митинг был несанкционированным — организаторам власти Москвы отказали в его проведении на основании указа мэра столицы от 5 марта. Однако группа активистов все равно провела мероприятие, начав шествие по Страстному бульвару с последующим перекрытием проезжей части в районе дома №8 Петровского бульвара и созданием помех в дорожном движении.

Как сообщило позже издание ОВД-Инфо, на акции против поправок в Конституцию в Москве задержали 147 человек. Почти всех их доставили в отделы полиции.

Некоторых людей оставили на ночь, остальных начали отпускать с протоколами по статье об участии в несогласованной акции, создавшей помехи в движении транспорту и пешеходам (часть 6.1 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях), часть — под обязательство о явке.

Напомним, с 25 июня по 1 июля в России и аннексированном ею Крыму проходило голосование по поправкам к Конституции России. Их президент страны Путин предложил внести еще в январе 2020-го. В марте их дополнили нормой, которая позволяет Путину находиться на посту президента еще два срока — то есть теоретически до 2036 года.

3 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в российскую конституцию поправок, за которые проголосовали на общенациональном референдуме. Поправки вступили в силу 4 июля.