В Украине только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинированы против кори, паротита и краснухи (КПК).

Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.

— По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%. За 5 месяцев 2019 вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%, - говорится на официальном сайте.

Центр общественного здоровья акцентирует внимание граждан на безопасности и необходимости вакцинации.