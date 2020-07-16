В Украине только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинированы против кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
— По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%. За 5 месяцев 2019 вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%, - говорится на официальном сайте.
Центр общественного здоровья акцентирует внимание граждан на безопасности и необходимости вакцинации.
— Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций. Центр общественного здоровья Украины, Всеукраинская ассоциация детской иммунологии и Украинская Академия педиатрическим специальностям выступают за иммунизацию во время пандемии COVID-19, - подчеркнул ЦОЗ.
Также известно, что после начала пандемии коронавируса многие дети не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша — впервые за 28 лет.
В Украине только 28,3% детей в возрасте до одного года вакцинированы против кори, паротита и краснухи (КПК).
Об этом сообщается на сайте Центра общественного здоровья.
— По состоянию на 1 июня 2020 только 28,3% детей до года получили защиту от кори, паротита и краснухи (КПК). По расчетам нынешней тенденции за 5 месяцев, до конца текущего года охват прививками достигнет лишь 67,9%, чего недостаточно для формирования коллективного иммунитета – необходимых 95%. За 5 месяцев 2019 вакциной КПК было привито 41,9% детей до года. В прошлом году указанный темп вакцинации КПК позволил достичь лишь 93,2%, - говорится на официальном сайте.
Центр общественного здоровья акцентирует внимание граждан на безопасности и необходимости вакцинации.
— Вакцинация во время пандемии COVID-19 является безопасной. Любые прерывания плановой иммунизации даже на короткий период приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций. Центр общественного здоровья Украины, Всеукраинская ассоциация детской иммунологии и Украинская Академия педиатрическим специальностям выступают за иммунизацию во время пандемии COVID-19, - подчеркнул ЦОЗ.
Также известно, что после начала пандемии коронавируса многие дети не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша — впервые за 28 лет.