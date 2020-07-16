После начала пандемии коронавируса большинство стран сократили ряд программ по иммунизации, из-за чего многие дети не смогли получить комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша — впервые за 28 лет.

Об этом сообщается на официальной странице Всемирной организации здравоохранения.

Так, уже в первые четыре месяца 2020 года значительно сократилось количество детей, получивших комбинированную вакцину от дифтерии, столбняка и коклюша, такое произошло впервые за последние 28 лет.

До начала пандемии COVID-19 основные прививки — от дифтерии, коклюша, столбняка и кори — получали только 85 % детей, а 14 миллионов детей не были защищены от этих болезней. С появлением коронавируса ситуация только ухудшилась. Количество детей, получивших комплексную вакцинацию сократилось в несколько раз, - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Гебреисус, вакцина - это один из самых мощных инструментов в области здравоохранения, который в свое время очень существенно помог решить вопрос детской смертности.

— Пандемия угрожает свести эти достижения на нет. Вакцинацию можно провести в безопасных условиях даже во время пандемии. Мы призываем все страны сделать все для того, чтобы программы вакцинации продолжались, - заявил Тедрос Гебреисус.

Сообщается, что по меньшей мере 30 кампаний вакцинации от кори или уже прерваны, что, вероятно, обернется новыми вспышками болезни. По данным опроса, проведенного в мае ВОЗ и ЮНИСЕФ, три четверти из 82 стран, участвовавших в исследовании, сообщили о том, что приостановили вакцинацию в связи с COVID-19.

По оценкам экспертов, вероятность того, что родившийся сегодня ребенок до 5 лет получит все рекомендуемые прививки, составляет менее 20%.

Ранее, бывший Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что поддерживает идею обязательной вакцинации.