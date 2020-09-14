Начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай утверждает, что в больницах при лечении COVID-19 могут предлагать купить лекарства, которые не входят в обязательный перечень.

Об этом она сказала в ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и техногенной безопасности, сегодня, 14 сентября, пишут НикВести.

Так, депутат горсовета Сергей Исаков попросил ее прокомментировать рассказы пациентов городских больниц, которые утверждают, что им ежедневно выписывают препараты на суммы около 600 гривен.

— Были случаи, когда предлагалось закупить медикаменты, которые не входят в перечень лекарственных средств и национальный протокол (лечения COVID-19, — прим.). У нас даже был случай, когда пациент закупал «Биовен моно», который обходился ему в 40 тысяч гривен (одна бутылка раствора стоит около 2,5 тысяч, — прим.), который рекомендован для лечения таких пациентов, но не обязателен и не входит в протоколы и стандарты предоставления медицинской помощи, — рассказала она.

Ирина Шамрай добавила, что хочет пообщаться с пациентом, который утверждает, что ежедневно ему давали список препаратов на 600 гривен. На это Сергей Исаков ответил, что речь идет не об одном пациенте, а о систематических случаях.

— Давайте свои случаи, будем смотреть, что назначалось, на какую сумму, согласно каким стандартам, — сказала Ирина Шамрай.

Вице-мэр Владимир Крыленко предложил, чтобы спецкомиссия проверила информацию, так же, как недавно проверяли случаи поборов в роддоме № 1.

После этого в горздраве подтвердили незаконные поборы с рожениц и начало служебного расследованию по поводу коррупции в Родильнои доме №1.

Напомним, член исполкома Николаевского горсовета, глава ОГА 2005-2007 годов Александр Садыков рассказал, как горожане лечатся от короновируса в больнице № 1.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день Николаевская городская больница № 3 заполнена больными COVID-19 уже на 88%.