По состоянию на 20 сентября в Николаевской области на самоизоляции находится 10 групп в детских садах и 59 классов в школах.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

В частности, в Николаеве коронавирусом заболели 27 школьников, 21 учитель, а также 1 ребенок в детском саду и 9 воспитателей. При этом, в Николаевской области COVID-19 болеют 2 дошкольника, 4 воспитателя, 2 школьника и 17 учителей.

Всего на самоизоляции в области находится 2311 школьников и учителей, а также 278 детей и воспитателей.

Отметим, что на дистанционном обучении находятся ученики Врадиевского учреждения общего среднего образования №1 (с 10 сентября) и Мешково-Погореловской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней (с 22 сентября).

Напомним, что в Николаеве у одной из учениц школы №19 подтвердили коронавирус из-за чего весь класс ушел на карантин. При этом, на карантин закрыли также две группы в детских садах №95 и №71.

Позже стало известно, что в городе на карантин отправили еще три класса и пять учителей в двух школах. При этом, с начала нового учебного года в школах Николаева коронавирусом COVID-19 заразились 5 детей.

Также сообщалось, что мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что в школах города учеников с температурой от 37,2 не будут допускать к образовательному процессу.

Начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко рассказала, как будет осуществлен процесс обучения в школах в условиях эпидемии COVID-19. По ее словам, обеспечить детей защитными масками на время образовательного процесса в школах должны их родители.