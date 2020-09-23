Уже седьмой год подряд жители дома на Сенной, 44 в Николаеве ждут капитального ремонта крыши. Здание разрушается, оно нуждается в реставрации, поскольку относится к памятникам архитектуры 50-х годов ХХ века.

Об этом сообщает «Суспільне: Миколаїв».

Стоимость ремонта, согласно смете департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета, составляет более пяти миллионов гривен. Денег в бюджете города на ремонт нет.

В жилищно-эксплуатационной конторе № 10 с 2010 года по поводу ремонта крыш поступали жалобы от жителей двух домов — на Дунаева, 39 и Сенная, 44. В первом случае удалось выполнить ремонт наполовину. Тогда работы обошлись почти в 1,5 миллиона гривен. Ситуация с домом на Сенной, 44 не разрешилась.

— Мы частично латаем, где в состоянии, хоть немножко. Чтобы не попадали осадки на крышу, чтобы она не протекала, но это ничего не меняет, — рассказал директор управляющей компании Руслан Запорожан.

На крыше балки прогнили и когда они сдвигаются, повреждают шифер — опять появляются щели и дыры. Управляющая компания делает малые ремонты для поддержки того состояния, которое есть сейчас. Задувают пеной щели, но это не спасает от затекания воды. Крыша требует комплексного капитального ремонта. Департамент жилищно-коммунального предприятия составил смету на ремонт кровли жилого дома — это 5 миллионов 183 тысячи 572 гривны.

Внешне здание также теряет элементы декора. Лепнина 50-х годов 20 века после осадков отламывается. Рядом с домом расположена школа № 34 и другие детские учреждения. По словам руководительницы детского центра Марины Малой, они пять лет наблюдают, как от дома отламывается лепнина. В результате родители самостоятельно установили навес над входом в центр.

Жители дома и директор ЖЭКа № 10 писали письма в департамент жилищно-коммунального хозяйства с вопросом, когда будут деньги на ремонт. По словам заместителя директора департамента ЖКХ Александра Репина, дом относится к памятникам архитектурного наследия, поэтому объект надо внести в план социально-экономического развития города, впоследствии выделить необходимые деньги на реставрацию. Но этим вопросом должна заниматься инспекция по охране культурного наследия.

В то же время начальник управления по вопросам культуры и охраны культурного наследия Юрий Любаров объясняет, что их управление не выделяет деньги. Ремонтом должен заниматься владелец дома.

По словам директора управляющей компании, дом на балансе города. Управление может только следить за соблюдением законодательства, чтобы во время ремонта не уничтожать само здание, как памятник архитектуры.

Ранее сообщалось, что в доме по улице Никольская 8/7 в Николаеве разрушается фасад над входом в подъезд. Жильцы оказались в критической ситуации: с высоты дома срываются камни и стекла буквально им на головы.