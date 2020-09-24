В Николаеве от коронавируса COVID-19 выздоровела женщина в возрасте 94-х лет.

Об этом рассказала начальница управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Женщина 94-х лет поступила с коронавирусом, двухсторонней пневмонией, пролечилась в стационаре и была выписана домой в удовлетворительном состоянии. Не все умирают. Вы понимаете, что возраст не является признаком сложности состояния. Возраст является показателем того, что на пациента нужно обратить больше внимания, потому что, действительно, люди такого возраста тяжело переносят заболевание, - рассказала Ирина Шамрай.

Также в горздраве рассказали, что с начала эпидемии коронавируса в Николаеве умерли 37 человек с подтвержденным COVID-19.

— С начала эпидемии у нас в Николаевской области с подтвержденным коронавирусом умерли 68 человек, из них 37 — жители Николаева. Если брать средний возраст людей, которые умерли от COVID-19, то это 69 лет, но у нас есть самый молодой пациент — 31 год и самая старшая — женщина 96-ти лет, - добавила Ирина Шамрай.

Напомним, что в Николаеве только три медицинских работника из 65 заболели коронавирусом COVID-19 во время выполнения своих служебных обязанностей.