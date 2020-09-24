Мэр Николаева Александр Сенкевич передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо по поводу проблем из-за блокировки счетов «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом он сказал во время прямого эфира в соцсетях сегодня, 24 сентября, передают НикВести.

— Письмо касалось нашего предприятия «Николаевоблтеплоэнерго», а именно проблем, которые сегодня у него возникли, и могут стать реальной угрозой запуска тепла. На местном уровне мы ничего не можем решить. НАК «Нафтогаз» фактически заблокировал счета нашего «Николаевоблтеплоэнерго». Наше предприятие является вторым в Украине по количеству сборов оплат, за что я хочу поблагодарить вас, николаевцев, вы молодцы, вы не накапливаете долги, а вовремя платите и предприятие вовремя переводит оплату за газ. На сегодняшний день у предприятия нет задолженности за газ, но есть задолженность по пеням и штрафам. Более того, «облтеплоэнерго» является вторым по Украине по количеству денег и темпам оплаты за использованный газ. Поэтому я не понимаю, почему так происходит, когда государственная организация борется с городом. Нам это вообще непонятно. Нужно просто всего лишь «Нафтогазу» заключить договор реструктуризации по пеням и штрафам на 10 лет и фактически дальше работать, — отметил мэр.

Александр Сенкевич добавил, что в письме также идет речь о том, что Минфин не проводит деньги Мирового банка в рамках проекта строительства четырех новых котельных, поскольку коммунальное предприятие не может заплатить Минфину 10 миллионов гривен.

— Думаю, в ближайшее время, если не решится вопрос, уже придется ехать, садиться под Кабмин мне с работниками «облтеплоэнерго», чтобы обратить на себя внимание, — резюмировал он.

Напомним, 29 июля НАК «Нафтогаз Украины» наложила арест на счета ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». На предприятии заявили, что предстоящий отопительный сезон в Николаеве под угрозой срыва находится.

10 августа сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил главам профильных министерств и губернатору Александру Стаднику рассмотреть вопрос заблокированных счетов коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».