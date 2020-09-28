Во время «народной инаугурации» Светланы Тихановской, которая проходила накануне в Беларуси, силовики задержали 341 протестующего.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что большинство задержанных во время марша — около 200 — были задержаны в Минске. Еще почти полторы сотни правоохранители поймали в Гомеле, Гродно, Витебске и Жодино.

Перед началом акции силовики патрулировали улицы, проверяя личные вещи граждан.

Центральные улица Минска были перекрыты. Станции метро в прилегающих к центру города районах не работали на вход и выход.

Правозащитники отмечают, что большинство задержанных оказались в районных управления милиции, однако несколько человек таки попали в изоляторов.

Отметим, что на данный момент на активистов и участников протестов заведено больше 250 уголовных дел.