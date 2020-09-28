Во время «народной инаугурации» Светланы Тихановской, которая проходила накануне в Беларуси, силовики задержали 341 протестующего.
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Отмечается, что большинство задержанных во время марша — около 200 — были задержаны в Минске. Еще почти полторы сотни правоохранители поймали в Гомеле, Гродно, Витебске и Жодино.
Перед началом акции силовики патрулировали улицы, проверяя личные вещи граждан.
Центральные улица Минска были перекрыты. Станции метро в прилегающих к центру города районах не работали на вход и выход.
Правозащитники отмечают, что большинство задержанных оказались в районных управления милиции, однако несколько человек таки попали в изоляторов.
Отметим, что на данный момент на активистов и участников протестов заведено больше 250 уголовных дел.
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Во время «народной инаугурации» Светланы Тихановской, которая проходила накануне в Беларуси, силовики задержали 341 протестующего.
Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».
Отмечается, что большинство задержанных во время марша — около 200 — были задержаны в Минске. Еще почти полторы сотни правоохранители поймали в Гомеле, Гродно, Витебске и Жодино.
Перед началом акции силовики патрулировали улицы, проверяя личные вещи граждан.
Центральные улица Минска были перекрыты. Станции метро в прилегающих к центру города районах не работали на вход и выход.
Правозащитники отмечают, что большинство задержанных оказались в районных управления милиции, однако несколько человек таки попали в изоляторов.
Отметим, что на данный момент на активистов и участников протестов заведено больше 250 уголовных дел.