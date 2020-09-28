На эко-бульваре по улице Садовой в Николаеве горожане высадили больше 500 цветов.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

В субботнике участвовали жители соседних многоэтажек и студенты. Николаевцы убрали территорию, помыли скамейки и высадили цветы.

— Я хочу чувствовать, что я приношу какую-то пользу своему городу. Что я для чего-то живу, ради чего-то, не просто так. Не кто-то посадит цветы, а я посажу и буду радоваться, — рассказала участница акции Ольга.

На бульваре уже были высажены деревья и кусты, клумбы еще продолжают формировать.

— Мы уже три года формируем клумбу из многолетников. Ранее были высажены пионы, перовские и лилейники. Сейчас у нас готовится к посадке замечательная корневая лилейников и ирисов бородатых, — отметила организатор мероприятия, ландшафтный дизайнер Ирина Скворцова.

Больше полутысячи цветов будут радовать николаевцев уже весной — главное уберечь их от вандалов, говорится в сюжете.

Напомним, в сквере возле арт-объекта «Я люблю Николаев» высадили полторы сотни кустов роз.