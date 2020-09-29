В Украине ни один регион не готов ослабить карантинные ограничения из-за высокого уровня инфицированных.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Отмечается, что во всех областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последние 14 дней. В среднем в Украине этот показатель составляет 109,2 на 40 тыс. населения.

Кроме того, в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черновицкой областях загруженность коек – более 50%.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 3627 человек, зафиксировано 69 летальных случаев. В то же время в Николаевской области за сутки выявлено 130 новых случаев COVID-19.