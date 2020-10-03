В Вознесенске суд приговорил к 2 годам тюрьмы 24-летнего местного жителя, который напал на полицейского.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Николаевской области.

Сообщается, что мужчина обвинялся в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 296 и частью 2 статьи 345 УК Украины (хулиганство и умышленное причинение работнику правоохранительного органа побоев и легких телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей).

В суде доказано, что 27 июля 2020 года в поселке Александровка нетрезвый мужчина начал оскорблять полицейских, прибывших на вызов, повредил служебный автомобиль и избил сотрудника полиции.

В пятницу, 2 октября, Вознесенский горрайонный суд признал мужчину виновным в указанных уголовных правонарушениях и приговорил к реальной мере наказания — 2 годам лишения свободы.

Напомним, что в Одессе полицейский пытался остановить драку, но его самого ударили и повалили на землю. Правоохранителю пришлось открыть огонь, он начал стрелять в воздух из травматического пистолета.