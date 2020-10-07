Во Всемирной организации здравоохранения допускают, что вакцина от коронавируса может быть готова до конца текущего года.

Такой прогноз дал председатель ВОЗ Тедрос Гебреесус во время встречи Исполнительного совета Организации, передает «Радио Свобода».

— Нам нужна вакцина, и есть надежда, что к концу этого года у нас может быть вакцина. Есть надежда, – сказал Тедрос Гебреесус.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус могли 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.

В ВОЗ также признали, что на сегодня в Европе растет апатия к коронавирусу COVID-19. Новые данные показывают, что в отдельных странах от него «устали» более 60% населения.