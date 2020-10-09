В Харькове городские и областные больницы уже на 100% заполнены пациентами с СOVID-19, и только за счет свободных детских кроваток и мест для беременных регион держится в оранжевой зоне.

Об этом заявил журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, передает корреспондент Укринформа.

— Фактически у нас оранжевая зона. Это фактически. Я должен сказать, что реально мы даже не в красной зоне, а уже в черной. Заполненность коек на самом деле сейчас стопроцентная. Для того, чтобы формально перейти в красную зону, нам необходимо 5 дней подряд иметь заполненность по одному критерию 75%. На сегодня заполняемость 70%, — сказал Алексей Кучер.

Он пояснил, что показатель такой, потому свободными остаются кровати, выделенные для детей (из 500 пока заняты 11), и кровати в городском роддоме № 2 (из выделенных 110 заняты 9).

— Только благодаря этому сегодня мы еще остаемся в оранжевой зоне, — отметил Алексей Кучер.

По его данным, количество ежедневных госпитализаций в регионе превышает количество выписанных пациентов.

— Госпитализируются от 60 по области до 90 человек. Для того, чтобы нам разместить этих людей, а есть такие, которые находятся в крайне тяжелом состоянии, нам необходимо такое же количество и выписать. Это как раз является подтверждением того, что ситуация является критической, — заявил председатель ОГА.

Он добавил, что в ближайшее время будет дополнительно выделено 320 коек в областных и городских больницах, также заведения планируют дополнительную закупку концентраторов.

Напомним, главный санитарный врач Николаевской области Владимир Клочко сообщил, что если до следующей пятницы в Николаеве сохранится тенденция роста заболеваемости на COVID-19, то город перенесут в «красную» карантинную зону.

Как сообщалось, по состоянию на 10:00 9 октября в Николаевской области выявлено 368 новых случаев COVID-19, из них в Николаеве — 299. Всего в области зарегистрировано 4548 подтвержденных случаев COVID-19.