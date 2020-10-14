Правительство Норвегии бесплатно будет предоставлять вакцину от коронавируса своим гражданам в рамках национальной программы вакцинации.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Так, Норвегия, которая является частью единого европейского рынка, но не является членом Европейского Союза, получит доступ к вакцинам, которые ЕС приобретет путем соглашений, заключенных с фармацевтическими компаниями.

— Мы хотим, чтобы как можно больше людей получили возможность иметь безопасную и эффективную вакцину. Вот почему вакцинация будет бесплатной, — отметила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг.

Как отмечается, Швеция, государство-член ЕС и сосед Норвегии, закупит больше вакцин, чем нужно, а потом продаст излишек Норвегии.

— На сегодняшний день ЕС заключил соглашения с тремя разными производителями вакцин и ведет переговоры о подобных соглашениях с несколькими другими производителями. Норвегия охватывается этими соглашениями путем соглашения о перепродаже со Швецией, — говорится в сообщении правительства Норвегии.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что вакцину могут закупить только в том случае, что она будет одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Ранее компания «Johnson & Johnson» сообщила, что приостановила испытание своей вакцины от коронавируса COVID-19 из-за неизвестного заболевания у одного из добровольцев.