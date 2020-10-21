С четверга, 22 октября, аптеки Николаева снова будут отпускать бесплатный инсулин больным сахарным диабетом.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

Так, вчера, 20 октября, депутаты Николаевского горсовета поддержали проект решения о внесении изменений в бюджет города.

В частности, этим решением они приняли 3,2 миллиона гривен субвенции из государственного бюджета на закупку инсулина для больных сахарным диабетом.

Средства на покупку инсулина выделяются из государственного бюджета. Однако ранее он не в полном объеме обеспечил потребность Николаева в инсулине.

Напомним, что из-за недостаточного обеспечения города инсулином, больным сахарным диабетом с августа выдавали его в малых дозах.

Перед этим, в июле, начальница городского управления здравоохранения Ирина Шамрай сообщала о том, что для того, чтобы обеспечить лекарством больных до 1 октября 2020 года не хватает еще 4,5 миллиона гривен.

После исполнительный комитет Николаевского городского совета согласовал выделение меньше половины недостающей сумы — 1,8 миллиона гривен.

В сентябре дефицит увеличился и николаевцы начали жаловаться на отсутствие бесплатного инсулина в аптеках. Ирина Шамрай сообщала, что по устной договоренности с управлением аптеки будут давать его в долг. Однако, как рассказали горожане, аптеки препараты не отпускали.