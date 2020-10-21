Шевченковский районный суд оставил обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей, другую обвиняемую по делу — Юлию Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, а также продлил срок действия обязанностей еще одной обвиняемой, Яне Дугарь, по 19 декабря.

Об этом заявила председательствующая судья по делу Оксана Голуб, сообщает корреспондент Укринформа.

— Суд постановил: ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить Антоненко срок содержания под стражей по 19 декабря включительно. Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Юлии Кузьменко по 19 декабря, обязать ее сдать на хранение документы для выезда из страны, носить электронное средство контроля. Продлить срок действия обязанностей Дугарь по 19 декабря включительно, — сказала Оксана Голуб.

На заседании адвокат обвиняемой по этому делу, Яны Дугарь, Виталий Коломиец призвал снять с его подзащитной обязанности, а также — изменить меру пресечения Антоненко.

— Прошу для Андрея Антоненко изменить меру пресечения, а для Яны Дугарь не продлевать эти обязанности, как не продлевать эти обязанности и для Кузьменко, — уточнил Виталий Коломиец.

Со своей стороны другая обвиняемая по этому делу, Юлия Кузьменко, попросила изменить ей меру пресечения хотя бы на ночной домашний арест.

А защитник еще одного обвиняемого по этому делу, ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко («Риффмастера») Станислав Кулик заявил, что Антоненко хочет взять на поруки ряд лиц.

Затем те, кто хотел взять Антоненко на поруки, заявили об этом в суде. Среди них — нардепы Яна Зинкевич, Михаил Бондарь, Мария Ионова и Роман Костенко, а также Александр Гагаев, который заявил, что был первым командиром Антоненко в зоне боевых действий.

Суд оставил Андрея Антоненко под стражей, Юлию Кузьменко — под круглосуточным домашним арестом, и также продлил срок обязанностей Яну Дугарь — всем по 19 декабря включительно.

Следующее заседание по делу — 17 ноября на 11:00. Оксана Голуб сообщила, что на следующий год, как предварительно было запланировано, заседания по этому делу в первые два месяца будут проводиться каждый вторник, начиная с 12 января, в 14:00.

После оглашения результатов у здания суда начались беспорядки, передает hromadske. Сторонники Андрея Антоненко перекрыли дорогу, между ними и полицией произошли столкновения, были слышны взрывы. Кроме того, они блокировали выезд с территории суда, чтобы правоохранители не смогли вывезти подозреваемого.

Одна из активисток била силовика кулаком по каске. Возле суда зажгли файеры, полиция стала распылять газ. Андрея Антоненко увезли в СИЗО. Его сторонникам не удалось помешать автомобилю покинуть территорию суда.

Позже они решили ехать домой к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы требовать от нее освободить Антоненко, потому что генпрокурор может обращаться в суд с такой просьбой.

Как сообщалось, суд отказался допрашивать президента Владимира Зеленского и главу МВД Арсена Авакова по делу Шеремета.

Напомним, что 12 декабря глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Впоследствии полиция дала брифинг, правоохранители назвали пятерых подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Андрей Антоненко и супруги Грищенко, известные под кличками «Пума» и «Буча». По данным следствия, Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко закладывали взрывчатку под авто Павла Шеремета.

При этом, 21 мая стало известно, что подозреваемым по делу убийства Павла Шеремета — Юлии Кузьменко, Яне Дугарь и Андрею Антоненко — изменили подозрения, из которых исчезли упоминания об «ультранационалистических идеях» и «величии арийской расы», а организаторами следствие теперь называет неустановленных лиц .

Кроме того, 10 августа 2020 года под Офисом генерального прокурора прошла акция в поддержку Андрея Антоненко и Юлии Кузьменко, подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.