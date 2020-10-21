В Польше с четверга, 22 октября, введут новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Среди мер может быть перевод на дистанционное обучение учеников начальной школы.
Об этом сообщает Reuters.
За последние три недели в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Из-за этого правительство обсуждает ужесточение карантина.
В четверг власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. В среду нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравохранения.
Напомним, что в Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 тысяч случаев.
Также правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.
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В Польше с четверга, 22 октября, введут новые ограничения в связи с пандемией коронавируса. Среди мер может быть перевод на дистанционное обучение учеников начальной школы.
Об этом сообщает Reuters.
За последние три недели в Польше вдвое увеличился суточный прирост заражения COVID-19. Из-за этого правительство обсуждает ужесточение карантина.
В четверг власти должны назвать, какие именно меры будут введены для борьбы с распространением вируса. В среду нижняя палата парламента собралась на экстренное заседание для обсуждения законопроекта о помощи перегруженной системе здравохранения.
Напомним, что в Польше суточный прирост зараженных коронавирусом впервые за время эпидемии превысил 10 тысяч случаев.
Также правительство Чехии в связи с распространением коронавирусной болезни объявило локдаун, начиная с 22 октября.