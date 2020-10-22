По состоянию на утро 22 октября в Николаевской области выявлено 176 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщается на странице Николаевского областного штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Facebook.

Всего зарегистрировано 7408 подтвержденных случая COVID-19, из них работников учреждений здравоохранения — 383 (+8).

Из всех подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 5334 человека (+153);

Первомайск — 239 человек (+2);

Южноукраинск — 219 человек;

Вознесенск — 250 человек (+2);

Очаков — 34 человека;

Арбузинский район — 30 человек;

Баштанский район — 88 человек (+1);

Березанский район — 80 человек;

Братский район — 22;

Березнеговатский район — 6 человек;

Веселиновский район — 48 человек;

Витовский район — 214 человек;

Вознесенский район — 100 человек (+4);

Врадиевский район — 103 человека;

Еланецкий район — 64 человек;

Доманевский район — 90 человек;

Казанковский район — 48 человек;

Кривоозерский район — 76 человека;

Николаевский район — 103 человека (+3);

Новобугский район — 28 человек;

Новоодесский район — 98 человек (+2);

Очаковский район — 25 человека;

Первомайский район — 79 человек (+9);

Снигиревский район — 30 человек.

Выздоровели больных за сутки — 67, всего выздоровели — 1580. Умерло всего от последствий COVID-19 — 125, за сутки — 1.

Напомним, что Николаевский городской голова Александр Сенкевич предложил жителям города, которые не верят в серьезность угрозы коронавирусного заболевания, посетить инфекционное отделение в городской больнице №1, где проходят лечение больные COVID-19.