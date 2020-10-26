Израильскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях с 1 ноября.

Об этом говорится в сообщении Минобороны Израиля в Facebook.

— Израильский институт биологических исследований получил все необходимые одобрения от Минздрава и Хельсинкского комитета на самый важный этап разработки вакцины от COVID-19. Клинические испытания на людях начнутся в воскресенье, 1 ноября, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, клинические испытания вакцины продлятся не менее полугода и будут проведены в несколько этапов. На первом этапе в них примут участие 80 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющих проблем со здоровьем. Вакцинация будет проводиться в медицинских центрах «Шиба» и «Адаса». На первом этапе вакцину получат два человека. В зависимости от их реакции на нее вакцину начнут получать остальные добровольцы.

На втором этапе вакцину получат 960 добровольцев старше 18 лет. Ожидается, что этот этап начнется в декабре и будет проходить одновременно в нескольких больницах. На этом этапе ученые будут определять эффективную дозировку вакцины и проводить оценку ее безопасности.

На третьем этапе, который, как ожидается, начнется в апреле, эффективность и безопасность вакцины будут проверены на 30 тысячах добровольцев. Это последний этап клинических испытаний, и в случае его успешного завершения вакцина может быть одобрена для массового применения. Для этого изготовлено 25 тысяч доз вакцины.

Напомни, ранее сообщалось, что доклиническая фаза испытаний украинской вакцины-кандидата от COVID-19 завершена, она имеет хорошие перспективы. Теперь должно начаться клиническая фаза.

Также напомним, украинская вакцина против коронавируса, изготовление которой займет до года, обойдется госбюджету в более 150 миллионов гривен.