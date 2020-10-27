По состоянию на 27 октября в Украине к ослаблению карантина не готова ни одна область.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Во всех областях количество новых случаев заболевания составляет более 40 на 100 тысяч населения за последние 14 дней.

Самые высокие показатели заболеваемости: в Черновицкой области — 385,4 случаев на 100 тысяч населения, в Хмельницкой (369,0) и Житомирской (350,4) областях. Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской (86,4 +), Винницкой (115,6 +) и Херсонской (128,9 +) областях.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 6677 человек, зафиксировано 126 летальных случаев, 2799 пациентов выздоровели. По состоянию на 10:00 27 октября в Николаевской области выявлено 348 новых случаев COVID-19.