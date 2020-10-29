Во Франции планируют усиление мер безопасности после атаки в Ницце. Мобилизируют военных, а также усилят охрану школ и культовых сооружений.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, находясь в Ницце, передает РБК-Украина.

Он отметил, что количество патрулирующих военных по стране будет увелично с трех до семи тысяч. Также президент Франции анонсировал заседание совета обороны на 30 октября.

Сегодня стало известно, что во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.