В селе Виноградное Коблевской громады по улице В. Бакуринского разрушаются жилые дома из-за многотоннажных грузовых автомобилей, следующих к винодельческому заводу «Коблево» через село по коммунальным дорогам.

Об этом пишет koblevo.news.

Издание отмечает, что состояние многих домов, расположенных по этой улице, действительно критическое.

«Многочисленные трещины, которые были зафиксированы в домах жителей Виноградного, как снаружи, так и внутри — это показатель того, что движение тяжеловесного транспорта по территории села Виноградное было ограничено не зря. Иначе, дома и далее будут разрушаться, а ремонтировать и заделывать трещины из года в год средства есть далеко не у каждого», — пишет издание.

Жительница Виноградного Квитана Чижова, которая проживает в доме под № 15 на данной улице, также возмущена ситуацией с тяжеловесным транспортом, проходящим дорогами села, из-за того, что в Виноградном стало страшно отпустить детей за пределы двора — проносящийся мимо автотранспорт несет потенциальную угрозу для жизни и безопасности детей. У Лилии Коломиец, которая проживает в доме № 11 по улице В. Бакуринского, шестеро внуков, и, когда они приезжают в гости, входные ворота закрываются на замок — женщина опасается за жизнь и здоровье своих детей и внуков.

— В связи с проездом на винзавод тяжелых фур, наши дома трескаются постоянно, а возможности постоянно строить и ремонтировать своими усилиями нет, — отметила жительница села Виноградное Елена Гаврилюк.

Также жители улицы В. Бакуринского отмечают, что из-за постоянного шума летом нет возможности открыть ночью ни окно, ни форточку.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал Владимир Коц, первый заместитель сельского головы Коблевского сельсовета Владимира Панича.

— Учитывая то, что руководство винодельческого завода «Коблево» сейчас везде афиширует, что им не дают возить товар и блокируют работу, можно ответить, что у нас рядом с селом Виноградное, в объезд села есть альтернативная дорога, которая может спокойно использоваться для тяжеловесного транспорта — для доставки и вывоза их товара, — прокомментировал Владимир Коц.

Также Владимир Коц отметил тот факт, что когда винзавод «Коблево» планировал увеличивать мощности производства несколько лет назад, руководством завода было обещано обустроить эту дорогу и не ездить по территории села Виноградное. Заместитель сельского главы считает, что пользоваться объездным путем для многотоннажного транспорта будет правильным решением, а дороги, которые расположены в селе Виноградное должны использоваться жителями села.

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