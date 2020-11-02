В Николаеве водитель маршрутного такси вызвал патрульную полицию из-за отказа пассажира надевать защитную маску.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Николаевской области в Facebook.

Сообщается, что днем 30 октября патрульным поступил вызов о нарушении карантинных норм. Заявителем оказался водитель маршрутки, у которого возник конфликт с одним из пассажиров, отказавшимся надевать защитную маску.

Прибыв на место происшествия, водитель прямо указал патрульным на мужчину без защитной маски, который отказался выйти из маршрутки и тем самым задерживая работу общественного транспорта.

Охранники правопорядка в течение 20 минут общались с мужчиной, пытаясь объяснить, что пребывание в общественном транспорте без защитной маски запрещено, однако он никак не реагировал на законные требования полицейских.

— Тогда, согласно статье 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) КоАП, а также статье 44 ЗУ «О Национальной полиции», гражданин был задержан и доставлен в Заводской отдел полиции, - сообщили в полиции.

При этом на мужчину патрульные составили протоколы по статье 185 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) и статье 44-3 (Нарушение правил карантина людей) КоАП.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что городские власти идут людям навстречу, не ограничивая работу общественного транспорта, однако николаевцы не хотят носить маски, и из-за этого растет количество случаев COVID-19.