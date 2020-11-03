Бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского заняли первое место в конкурсе на лучшую артиллерийскую батарею Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Кроме того, военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты заняли второе место в номинации «Лучшая самоходная артиллерийская батарея».

Также военнослужащие 406 отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова ВМС ВС Украины заняли вторые места сразу в двух номинациях — на лучшую артиллерийскую батарею и на лучшую противотанковую артиллерийскую батарею.

При этом морские пехотинцы 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского стали третьими в номинации «Лучшая реактивная артиллерийская батарея».

Напомним, что бойцы николаевской 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского отработали в поле в Херсонской области навыки ведения боя в различных условиях в составе отделений, взводов и рот.