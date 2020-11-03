Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который регулирует законодательство относительно дистанционной работы. «За» проголосовали 311 народных депутатов.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
Документ предусматривает введение двух самостоятельных видов работы — дистанционной и надомной.
Работодатель имеет право заключать трудовой договор о дистанционной или надомной работе и получать сведения о месте проживания или другом месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).
Кроме этого предполагается:
обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, уведомлениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;
обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи;
обеспечение возможности работника сочетать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;
возложение на собственника или уполномоченный им орган обязательств по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.
Напомним, Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который регулирует законодательство относительно дистанционной работы. «За» проголосовали 311 народных депутатов.
Об этом сообщает телеканал 112 Украина.
Документ предусматривает введение двух самостоятельных видов работы — дистанционной и надомной.
Работодатель имеет право заключать трудовой договор о дистанционной или надомной работе и получать сведения о месте проживания или другом месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).
Кроме этого предполагается:
обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, уведомлениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;
обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи;
обеспечение возможности работника сочетать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;
возложение на собственника или уполномоченный им орган обязательств по обеспечению безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах на территории и в помещениях собственника.
Напомним, Верховная Рада разрешила украинцам добровольно менять собственное отчество.