Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который регулирует законодательство относительно дистанционной работы. «За» проголосовали 311 народных депутатов.

Об этом сообщает телеканал 112 Украина.

Документ предусматривает введение двух самостоятельных видов работы — дистанционной и надомной.

Работодатель имеет право заключать трудовой договор о дистанционной или надомной работе и получать сведения о месте проживания или другом месте, где будет выполняться трудовая функция (с целью надлежащего оформления работника на дистанционную работу).

Кроме этого предполагается:

обеспечение возможности ознакомления работника с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, уведомлениями и другими документами, с которыми работник должен быть ознакомлен в письменной форме, путем обмена электронными документами;

обеспечение возможности дистанционного ознакомления работника с требованиями по охране труда путем использования современных информационно-коммуникационных технологий, в частности видеосвязи;

обеспечение возможности работника сочетать дистанционную работу с выполнением работы в обычном режиме на рабочих местах в помещениях или на территории работодателя;