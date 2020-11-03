Подсчет голосов Первомайской городской территориальной избирательной комиссией затянулся из-за того, что большая часть ее членов заболела и не может принимать участия в заседаниях.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести заявил секретарь комиссии Кирилл Дымов.

Кирилл Дымов говорит, что в Первомайском горизибркоме из 18 членов комиссии 15 заболели и не могли работать на заседаниях. На данным момент облизбирком помог им наладить работу и продолжить процедуру подсчета голосов.

— В Первомайске заболели члены избирательной комиссии. У некоторых коронавирус, у некоторых просто простуда. Остались в строю только 3 человека. Они опечатали документацию в отдельном помещении и ждали, когда соберется необходимое количество членов комиссии, чтобы продолжить работу. Мы их немного поторопили, а то они так будут год подсчитывать голоса. И вот вчера они собрались на заседание, продолжили работу. Мы держим руку на пульсе, — заявил Кирилл Дымов.

Он также отметил, что облизбирком будет готов огласить результаты выборов в течение ближайших двух дней.

— Ждем результаты от них и от горизбиркома Николаева и до 5 ноября мы объявим результаты, — резюмировал он.

Напомним, Николаевская областная территориальная избирательная комиссия не готова огласить результаты выборов депутатов областного совета из-за затягивания процесса подсчета голосов Николаевским и Первомайским горизбиркомами.