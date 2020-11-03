В Николаеве по состоянию на вечер 3 ноября заработали уже 32 котельные коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас 32 котельные поставляют тепло в детские сады, школы, лечебные учреждения в соответствии с письменными обращениями и техническими возможностями. Это треть всех котельных предприятия. В течение сегодняшнего дня специалисты предприятия обеспечили работу котельных по адресам:
Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.
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В Николаеве по состоянию на вечер 3 ноября заработали уже 32 котельные коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».
Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Сейчас 32 котельные поставляют тепло в детские сады, школы, лечебные учреждения в соответствии с письменными обращениями и техническими возможностями. Это треть всех котельных предприятия. В течение сегодняшнего дня специалисты предприятия обеспечили работу котельных по адресам:
Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.