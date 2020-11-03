В Николаеве по состоянию на вечер 3 ноября заработали уже 32 котельные коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Сейчас 32 котельные поставляют тепло в детские сады, школы, лечебные учреждения в соответствии с письменными обращениями и техническими возможностями. Это треть всех котельных предприятия. В течение сегодняшнего дня специалисты предприятия обеспечили работу котельных по адресам:

улица Космонавтов, 43 (инфекционная больница);

улица Знаменская, 2 (детсад № 130, школа № 44, ЦПМСД);

улица Черноморская, 1 (школа № 60);

улица Матросова, 2 (школа № 61);

улица Гастелло, 14 (школа № 92);

улица Молдавская, 7 (детский сад № 72, школа № 21);

улица 3-я Военная, 8 (городской тубдиспансер);

улица Рыбная, 91К (интернат № 6);

улица Металлургов, 97/1 (школа № 40);

улица Спортивная, 29 (реабилитационный центр).

Напомним, что пуск тепла в жилых домах Николаева ориентировочно начнется в пятницу 6 ноября — понедельник 9 ноября.