Украина начинает использовать отечественные тест-системы для определения COVID-19 иммуноферментного анализа.
Как передает Укринформ, об этом во время заседания ВР 3 ноября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-Cov-2 и уже выпускаем их в Украине, — сказал Максим Степанов.
Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
В Минздраве также просят поддержать законопроект, который усилит ответственность граждан за неношение масок. За это хотят штрафовать от 170 до 225 грн. Но это еще не рассматривали.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
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Украина начинает использовать отечественные тест-системы для определения COVID-19 иммуноферментного анализа.
Как передает Укринформ, об этом во время заседания ВР 3 ноября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
— Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-Cov-2 и уже выпускаем их в Украине, — сказал Максим Степанов.
Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
В Минздраве также просят поддержать законопроект, который усилит ответственность граждан за неношение масок. За это хотят штрафовать от 170 до 225 грн. Но это еще не рассматривали.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.