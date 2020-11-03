Украина начинает использовать отечественные тест-системы для определения COVID-19 иммуноферментного анализа.

Как передает Укринформ, об этом во время заседания ВР 3 ноября сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

— Мы завершили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена к SARS-Cov-2 и уже выпускаем их в Украине, — сказал Максим Степанов.

Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.