ГСП «Чернобыльская АЭС» закрыто для посетителей как минимум до 30 ноября 2020 года в связи с карантинными ограничениями. В то же время зона отчуждения открыта для туристов.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
«В связи с карантинными мерами, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здания как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый безопасный конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС», — говорится в сообщении.
На других локациях официально утвержденных маршрутов ограничения не введены, в зоне отчуждения продолжают принимать посетителей.
Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
В Минздраве также просят поддержать законопроект, который усилит ответственность граждан за неношение масок. За это хотят штрафовать от 170 до 225 грн. Но это еще не рассматривали.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.
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ГСП «Чернобыльская АЭС» закрыто для посетителей как минимум до 30 ноября 2020 года в связи с карантинными ограничениями. В то же время зона отчуждения открыта для туристов.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.
«В связи с карантинными мерами, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здания как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый безопасный конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС», — говорится в сообщении.
На других локациях официально утвержденных маршрутов ограничения не введены, в зоне отчуждения продолжают принимать посетителей.
Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.
В Минздраве также просят поддержать законопроект, который усилит ответственность граждан за неношение масок. За это хотят штрафовать от 170 до 225 грн. Но это еще не рассматривали.
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с COVID-19 в Украине близка к катастрофической и призвал каждого нести личную ответственность за распространение коронавирусной болезни.