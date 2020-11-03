ГСП «Чернобыльская АЭС» закрыто для посетителей как минимум до 30 ноября 2020 года в связи с карантинными ограничениями. В то же время зона отчуждения открыта для туристов.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

«В связи с карантинными мерами, связанными с предотвращением распространения на территории Чернобыльской АЭС острой респираторной болезни COVID-19, администрация ЧАЭС ограничила ознакомительные визиты граждан всех стран на территорию станции и в здания как минимум до 30 ноября 2020 года, но посетить места и объекты, расположенные вокруг станции, можно. Так, беспрепятственно посетители попадут на площадь, где находится стена памяти и скульптура Прометея, и увидят новый безопасный конфайнмент со смотровой площадки ЧАЭС», — говорится в сообщении.

На других локациях официально утвержденных маршрутов ограничения не введены, в зоне отчуждения продолжают принимать посетителей.

Напомним, Верховная Рада предварительно поддержала законопроект, который должен ввести штрафы для владельцев бизнеса, учреждений и организаций за то, что их посетители не носят защитные маски.